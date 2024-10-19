Певицу Монеточку* объявили в розыск

Елизавету Гырдымову, известную как певица Монеточка* (признана в РФ иноагентом) объявили в розыск по уголовному делу. Карточка была опубликована в базе розыска МВД. В карточке не указана статья УК РФ, по которой разыскивается девушка.
Однако в сентябре московская прокуратура сообщила о возбуждении в отношении певицы уголовного дела по части 2 статьи 330.1 (неисполнение обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах). В течение года Гырдымову дважды привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента.
Министерство юстиции включило Монеточку в список иноагентов в январе 2023 года.
*Признана Минюстом РФ иностранным агентом.
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