Певицу Монеточку* объявили в розыск

Елизавету Гырдымову, известную как певица Монеточка* (признана в РФ иноагентом) объявили в розыск по уголовному делу. Карточка была опубликована в базе розыска МВД. В карточке не указана статья УК РФ, по которой разыскивается девушка.

Однако в сентябре московская прокуратура сообщила о возбуждении в отношении певицы уголовного дела по части 2 статьи 330.1 (неисполнение обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах). В течение года Гырдымову дважды привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента.