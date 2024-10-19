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Общество Певицу Монеточку* объявили в розыск

Певицу Монеточку* объявили в розыск

1 429
8 комментариев

Елизавету Гырдымову, известную как певица Монеточка* (признана в РФ иноагентом) объявили в розыск по уголовному делу. Карточка была опубликована в базе розыска МВД. В карточке не указана статья УК РФ, по которой разыскивается девушка.

Однако в сентябре московская прокуратура сообщила о возбуждении в отношении певицы уголовного дела по части 2 статьи 330.1 (неисполнение обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах). В течение года Гырдымову дважды привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента.

Министерство юстиции включило Монеточку в список иноагентов в январе 2023 года.

*Признана Минюстом РФ иностранным агентом.

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Комментарии
8
iamback
1 час
в интерпол?
В д. Гадюкино - дожди.
47 минут
А Путина в Бразилии.
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