Вырастут цены на молоко, мясо и корм для животных. Поставщики обозначили новые условия

Поставщики продовольственных товаров уведомили торговые сети о повышении цен. Это касается молочной продукции, мясных изделий, хлебобулочных и кондитерских товаров, а также кормов для домашних животных. Производители полагают, что предыдущее повышение цен лишь частично компенсировало их растущие затраты на производство. Представители розничных сетей, в свою очередь, заявляют о намерении поддерживать рост цен. Однако они предупреждают, что это может привести к сокращению ассортимента предлагаемых товаров. В переводе на честный русский — цены вырастут не сильно, но покупать будет особо нечего.
Об изменении стоимости своих товаров поставщики сообщили розничным сетям в письмах, которые оказались в распоряжении «Фонтанки». Оригинальная версия этого материала была опубликована 14 октября.
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