Вырастут цены на молоко, мясо и корм для животных. Поставщики обозначили новые условия

Поставщики продовольственных товаров уведомили торговые сети о повышении цен. Это касается молочной продукции, мясных изделий, хлебобулочных и кондитерских товаров, а также кормов для домашних животных. Производители полагают, что предыдущее повышение цен лишь частично компенсировало их растущие затраты на производство. Представители розничных сетей, в свою очередь, заявляют о намерении поддерживать рост цен. Однако они предупреждают, что это может привести к сокращению ассортимента предлагаемых товаров. В переводе на честный русский — цены вырастут не сильно, но покупать будет особо нечего.