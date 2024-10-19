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Общество Fontanka.Digital Вырастут цены на молоко, мясо и корм для животных. Поставщики обозначили новые условия

Вырастут цены на молоко, мясо и корм для животных. Поставщики обозначили новые условия

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16 комментариев

Поставщики продовольственных товаров уведомили торговые сети о повышении цен. Это касается молочной продукции, мясных изделий, хлебобулочных и кондитерских товаров, а также кормов для домашних животных. Производители полагают, что предыдущее повышение цен лишь частично компенсировало их растущие затраты на производство. Представители розничных сетей, в свою очередь, заявляют о намерении поддерживать рост цен. Однако они предупреждают, что это может привести к сокращению ассортимента предлагаемых товаров. В переводе на честный русский — цены вырастут не сильно, но покупать будет особо нечего.

Об изменении стоимости своих товаров поставщики сообщили розничным сетям в письмах, которые оказались в распоряжении «Фонтанки». Оригинальная версия этого материала была опубликована 14 октября.

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Комментарии
16
муматор
43 минуты
каждый день про рост цен. А усы с часами про внешних и внутренних врагов талдычит. Может не там ищут?
282340562
39 минут
Поставщики продовольственных товаров - совсем осмелели и ослушались во всеуслышание вопреки требованиям президента - держать цены. Что это - безрассудство или уже не возможность слушаться?
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