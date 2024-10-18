Госдеп США объявил награду до 10 миллионов долларов за информацию о лицах, связанных с проектом «Рыбарь»

Госдеп США объявил вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию о проекте «Рыбарь» (Rybar), который, по версии американских властей, якобы пытается вмешаться в президентские выборы в Соединенных Штатах. Данные об этом опубликованы на сайте программы «Вознаграждение за помощь правосудию».

Награда полагается за сведения, которые помогут идентифицировать или установить местоположение лиц, связанных с проектом, обозначенным как «российская медиаорганизация, ранее финансировавшаяся покойным российским магнатом и основателем „ЧВК Вагнера“ Евгением Пригожиным».

По версии США, проект «Рыбарь» продвигает «пророссийские и антизападные идеологические установки», управляет «пропагандистскими медиаканалами» в соцсетях (#HOLDTHELINE и #STANDWTHTEXAS — оба тега используют сторонники прореспубликанского голосования в США) и твиттер-аккаунтами (например, «TEXASvsUSA», эксплуатирующий проблему иммигрантов, нелегально пересекающих границу Техаса). Ему вменяются попытки «посеять раздор», «разжигание межпартийной и расовой розни», «призывы к ненависти и насилию в США».

Особенно власти США интересует информация о девяти людях из команды «Рыбаря», включая его директора и создателя одноименного телеграм-канала Михаила Звинчука и креативного директора «Рыбаря» Валерии Звинчук. Также в списке — Владимир Беркутов, работавший над кампанией «TEXASvsUSA», Максим Матвеев, дизайнер и руководитель контент-команды проекта, Александр Кан, руководитель видеоотдела и другие.

В проект «Рыбарь» входят одноименный телеграм-канал, канал на Rutube и сообщество во «ВКонтакте». Проект существует несколько лет, а в марте 2023 года было учреждено ООО «Рыбарь», выручка которого в 2023 году составила 18,7 миллиона рублей, а чистая прибыль — 874 тысячи рублей.