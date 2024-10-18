В офисе псковского «Яблока» проходит обыск

Обыск связан с уголовным делом о нарушении законодательства об иностранных агентах, по которому зампредседателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг* проходит подозреваемым. Всех сотрудников, кроме Шлосберга, удалили из помещения. В офис приехал адвокат Владимир Данилов.

У Шлосберга, как утверждается, изымают личный телефон, а в офисе — технику и личные ноутбуки сотрудников, хотя ранее следователю сообщили, что у Шлосберга в офисе лишь одно рабочее место, другой техникой он не пользуется и в рамках уголовного дела об отсутствии «плашки иноагента» изъятие избыточно.