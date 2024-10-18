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Спорт В офисе псковского «Яблока» проходит обыск

В офисе псковского «Яблока» проходит обыск

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1 комментарий

В офисе псковского отделения партии «Яблоко» проходит обыск: об этом сообщается в telegram-канале отделения.

Обыск связан с уголовным делом о нарушении законодательства об иностранных агентах, по которому зампредседателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг* проходит подозреваемым. Всех сотрудников, кроме Шлосберга, удалили из помещения. В офис приехал адвокат Владимир Данилов.

У Шлосберга, как утверждается, изымают личный телефон, а в офисе — технику и личные ноутбуки сотрудников, хотя ранее следователю сообщили, что у Шлосберга в офисе лишь одно рабочее место, другой техникой он не пользуется и в рамках уголовного дела об отсутствии «плашки иноагента» изъятие избыточно.

Первые обыски по уголовному делу прошли 2 октября: силовики обыскали квартиру Льва Шлосберга и его жены, а также квартиру его 95-летнего отца Марка Наумовича.

Свою вину зампредседателя партии «Яблоко» не признал и дал подробные ответы на вопросы следователя. По его словам, все требования законодательства, связанные с внесением в реестр «иноагентов», он исполняет и продолжает оспаривать статус в суде. Вторая кассационная жалоба — на рассмотрении в Верховном суде России.

2 октября управление Следственного комитета России по Псковской области сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении Шлосберга по части 2 статьи 330.1 УК РФ — неисполнение обязанностей иноагента. Ему может грозить лишение свободы на срок до двух лет.

* Признан Минюстом иностранным агентом.

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Лев Шлосберг Закон об иноагентах Обыск Яблоко Псков
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Комментарии
1
AndrewBarsik
16 минут
В офисе псковского отделения партии «Яблоко» происходит позор.
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