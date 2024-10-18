Полет истребителей над Петербургом от первого лица попал на видео

Источник: Официальный канал АГВП «Стрижи»

Авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил РФ «Стрижи» показала свой полет над Петербургом. Летчики выполнили перестроения из «копья» в «пирамиду» в верхней точке петли Нестерова. На видео обратил внимание телеграм-канал «Фонтанка SPB Online».

Ранее «Фонтанка» писала о том, как истребители были замечены в небе над Выборгским районом. Полеты связывают с 110-летием «ОДК-Климов». Завод, расположенный на севере города, занимается разработкой, серийным производством и сервисным сопровождением газотурбинных двигателей для авиационной техники.