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Город Полет истребителей над Петербургом от первого лица попал на видео

Полет истребителей над Петербургом от первого лица попал на видео

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7 комментариев

Авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил РФ «Стрижи» показала свой полет над Петербургом. Летчики выполнили перестроения из «копья» в «пирамиду» в верхней точке петли Нестерова. На видео обратил внимание телеграм-канал «Фонтанка SPB Online».

Ранее «Фонтанка» писала о том, как истребители были замечены в небе над Выборгским районом. Полеты связывают с 110-летием «ОДК-Климов». Завод, расположенный на севере города, занимается разработкой, серийным производством и сервисным сопровождением газотурбинных двигателей для авиационной техники.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

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Комментарии
7
OttoVonNasmorck
44 минуты
Полсотни семь, ждём вас, с коровой! (с)
Mimic
25 минут
Правильно, чего-то разрабатывать и испытывать над городом-миллионником. Ума палата...
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