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Город Север Петербурга растревожил клин истребителей. Это выступление «Стрижей»

Север Петербурга растревожил клин истребителей. Это выступление «Стрижей»

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19 комментариев

Жители севера Петербурга массово сообщают о том, что в воздухе кружат истребители. Судя по видео, речь идет о тренировке или выступлении пилотажной группы.

Истребители заметили в пятницу, 18 октября, над Выборгским районом города.

Истребители летают над проспектом Просвещения, Озерками, Шуваловским карьером и предприятием по разработке газотурбинных двигателей АО «ОДК-Климов».

«Летают красиво на севере, звено „Стрижей“, — пишут очевидцы.

Некоторые петербуржцы отмечают, что самолеты кружат уже несколько часов подряд.

Полеты, по данным «Фонтанки», могут быть связаны с 110-летием «ОДК-Климов». Так, работников предприятия предупреждали о демонстрационном полете авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи» 18 октября.

Завод, расположенный на севере города, занимается разработкой, серийным производством и сервисным сопровождением газотурбинных двигателей для авиационной техники.

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Комментарии
21
DMaster
22 минуты
Говорят, что это в честь 110-летия завода Климова. Но надо предупреждать, как при проверках РАСЦО. А то в наши времена такие вещи реально пугают.
Cashmare
20 минут
главное, чтобы нештатных сходов не было
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