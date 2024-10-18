Север Петербурга растревожил клин истребителей. Это выступление «Стрижей»

Жители севера Петербурга массово сообщают о том, что в воздухе кружат истребители. Судя по видео, речь идет о тренировке или выступлении пилотажной группы.
Истребители заметили в пятницу, 18 октября, над Выборгским районом города.
Истребители летают над проспектом Просвещения, Озерками, Шуваловским карьером и предприятием по разработке газотурбинных двигателей АО «ОДК-Климов».
«Летают красиво на севере, звено „Стрижей“, — пишут очевидцы.
Некоторые петербуржцы отмечают, что самолеты кружат уже несколько часов подряд.
Полеты, по данным «Фонтанки», могут быть связаны с 110-летием «ОДК-Климов». Так, работников предприятия предупреждали о демонстрационном полете авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи» 18 октября.
Завод, расположенный на севере города, занимается разработкой, серийным производством и сервисным сопровождением газотурбинных двигателей для авиационной техники.
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