Север Петербурга растревожил клин истребителей. Это выступление «Стрижей»

Жители севера Петербурга массово сообщают о том, что в воздухе кружат истребители. Судя по видео, речь идет о тренировке или выступлении пилотажной группы.

Истребители заметили в пятницу, 18 октября, над Выборгским районом города.

Истребители летают над проспектом Просвещения, Озерками, Шуваловским карьером и предприятием по разработке газотурбинных двигателей АО «ОДК-Климов».

Некоторые петербуржцы отмечают, что самолеты кружат уже несколько часов подряд.

Полеты, по данным «Фонтанки», могут быть связаны с 110-летием «ОДК-Климов». Так, работников предприятия предупреждали о демонстрационном полете авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи» 18 октября.