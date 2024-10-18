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Город В Петербурге изменится метод расчета стоимости выкупа земельных участков

В Петербурге изменится метод расчета стоимости выкупа земельных участков

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1 комментарий

Власти Северной столицы хотят изменить способ расчета цены, по которой бизнес выкупает у города земельные участки, следует из проекта изменений в закон Петербурга, опубликованного 18 октября на портале антикоррупционной экспертизы.

Сейчас цена выкупа земельных участков может определяться, исходя из площади застройки земельного участка, при условии, что в Едином государственном реестре недвижимости  (ЕГРН) есть необходимые сведения. Если данных нет, то цену назначают  исходя из 100% кадастровой стоимости. Однако, по мнению Смольного, целесообразно использовать единый подход к расчету выкупной цены. Проект предлагает отказаться от учета площади застроенной части земельных участков и определять ее, исходя из кадастровой стоимости.

При этом сохранится возможность выкупа по льготной цене  участков, используемых для размещения промышленных объектов, а также тех, на которых расположены здания и сооружения, созданные на территории Особых экономических зон, либо в результате реализации стратегического инвестиционного проекта,.

Увеличение выкупной цены для земли, которую используют для размещения промышленных объектов, а также на территории ОЭЗ нецелесообразно «в условиях текущей нестабильной геополитической обстановки и санкционного давления», — отмечается в пояснительной записке. Возможность выкупа инвестором земельного участка, полученного целевым назначением по сниженной цене, является одной из льгот, предоставляемых в рамках реализации поддержки инвесторов, что прямо закреплено Инвестиционной декларацией Санкт-Петербурга.

Ранее власти Петербурга предложили повысить коэффициент динамики рынка недвижимости, который влияет на стоимость аренды городских земельных участков.

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Комментарии
1
SwampWolf
21 минута
Да, конечно. Вся Лахта благодарна.
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