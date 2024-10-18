В Петербурге изменится метод расчета стоимости выкупа земельных участков

Власти Северной столицы хотят изменить способ расчета цены, по которой бизнес выкупает у города земельные участки, следует из проекта изменений в закон Петербурга, опубликованного 18 октября на портале антикоррупционной экспертизы.

Сейчас цена выкупа земельных участков может определяться, исходя из площади застройки земельного участка, при условии, что в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) есть необходимые сведения. Если данных нет, то цену назначают исходя из 100% кадастровой стоимости. Однако, по мнению Смольного, целесообразно использовать единый подход к расчету выкупной цены. Проект предлагает отказаться от учета площади застроенной части земельных участков и определять ее, исходя из кадастровой стоимости.