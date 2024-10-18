Киевское шоссе под Гатчиной ждут реверс и замедление

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»







С 08:00 22 октября до 18:00 23 октября на участке с 67-го по 69-й километр автодороги Р-23, между деревнями Новое Колено и Старое Поддубье, будет выборочно вводиться реверсивное движение с ручным регулированием, сообщает 18 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На это время скорость на участке ограничат до 40 км/ч. Там будут строить технологическое примыкание.

Кроме того, с 21 октября до 31 декабря на этом же отрезке трассы запланированы дорожные работы в полосе отвода и частично на обочине дороги. Из-за этого скорость там ограничат до 70 км/ч.

Работы ведутся в рамках реконструкции дороги. ФКУ Упрдор «Северо-Запад» заключило два госконтракта на ремонт участков с 54-го по 59-й километр и с 59-го по 68-й километр. Частично трассу построят заново, в том числе в обход населенных пунктов, а частично существующую дорогу расширят до шести полос. Также там планируется возвести путепроводы и разноуровневую развязку на пересечении с региональными дорогами и скотопрогоны. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».