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Авто Киевское шоссе под Гатчиной ждут реверс и замедление

Киевское шоссе под Гатчиной ждут реверс и замедление

Участок федеральной трассы Р-23 «Псков» в Гатчинском районе Ленобласти до конца года ждут ограничения из-за дорожных работ. На грядущей неделе там введут реверсивное движение.

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1 комментарий

С 08:00 22 октября до 18:00 23 октября на участке с 67-го по 69-й километр автодороги Р-23, между деревнями Новое Колено и Старое Поддубье, будет выборочно вводиться реверсивное движение с ручным регулированием, сообщает 18 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На это время скорость на участке ограничат до 40 км/ч. Там будут строить технологическое примыкание.

Кроме того, с 21 октября до 31 декабря на этом же отрезке трассы запланированы дорожные работы в полосе отвода и частично на обочине дороги. Из-за этого скорость там ограничат до 70 км/ч.

Работы ведутся в рамках реконструкции дороги. ФКУ Упрдор «Северо-Запад» заключило два госконтракта на ремонт участков с 54-го по 59-й километр и с 59-го по 68-й километр. Частично трассу построят заново, в том числе в обход населенных пунктов, а частично существующую дорогу расширят до шести полос. Также там планируется возвести путепроводы и разноуровневую развязку на пересечении с региональными дорогами и скотопрогоны. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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Комментарии
1
Evil Dogooder
3 минуты
И ведь правильно говорили — на замедлении ютюба они не остановятся! Вот, не прошло и полгода, как говорится, и замедлять будут уже целое Киевское шоссе!
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