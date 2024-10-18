ФСБ будет получать информацию о людях из ЗАГСов

Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ) будет получать информацию о гражданах из единого государственного реестра ЗАГСов. Соответствующий проект постановления Правительства, разработанный ведомством, опубликован на федеральном портале нормативно-правовых актов 18 октября.

Право ФСБ получать сведения о гражданах планируют добавить в постановление Правительства РФ № 1746 от 29 декабря 2018 года. На сегодняшний день такая возможность есть у МВД России и его территориальных органов.

Ранее поправки к закону «Об актах гражданского состояния», который регулирует право ФСБ получить необходимые сведения из реестра записей актов гражданского состояния, одобрили в Госдуме. Речь идет о государственной регистрации рождения и смерти, заключения и расторжения брака, смены имени, установления отцовства и о внесении изменений в записи ЗАГС.

В августе текущего года этот закон подписал президент России Владимир Путин. Помимо доступа в реестр ЗАГСов, за ФСБ закрепляется возможность обработки персональных данных военнослужащих и гражданского персонала без их согласия, а также право ведомства распоряжаться сведениями, отнесенными к гостайне.