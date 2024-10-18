Поезд с топливом протаранил стадо слонов в Шри-Ланке. Некоторые не выжили

На востоке Шри-Ланки поезд, перевозивший цистерны с топливом, врезался в стадо диких слонов. Как минимум двое животных погибли, движение рельсового транспорта приостановлено. Подробности рассказала газета Daily Mirror 18 октября.

Источник: Daily Mirror Online / YouTube

Дорожный инцидент случился около 4 часов утра на магистральной линии Баттикалоа — Коломбо, поезд перевозил топливо из нефтехранилища. В результате столкновения сошли с рельсов четыре топливных вагона, два перевернулись. Несколько слонов получили травмы, двое животных погибли.

Судя по опубликованным кадрам с места происшествия, столкновение произошло в темное время суток, участок дороги не освещен.

Как указали в местном департаменте железных дорог, к настоящему моменту движение железнодорожного транспорта приостановлено, ликвидация последствий аварии может занять несколько дней.