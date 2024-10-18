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Происшествия Поезд с топливом протаранил стадо слонов в Шри-Ланке. Некоторые не выжили

Поезд с топливом протаранил стадо слонов в Шри-Ланке. Некоторые не выжили

1 825
4 комментария

На востоке Шри-Ланки поезд, перевозивший цистерны с топливом, врезался в стадо диких слонов. Как минимум двое животных погибли, движение рельсового транспорта приостановлено. Подробности рассказала газета Daily Mirror 18 октября.

Дорожный инцидент случился около 4 часов утра на магистральной линии Баттикалоа — Коломбо, поезд перевозил топливо из нефтехранилища. В результате столкновения сошли с рельсов четыре топливных вагона, два перевернулись. Несколько слонов получили травмы, двое животных погибли.

Судя по опубликованным кадрам с места происшествия, столкновение произошло в темное время суток, участок дороги не освещен.

Как указали в местном департаменте железных дорог, к настоящему моменту движение железнодорожного транспорта приостановлено, ликвидация последствий аварии может занять несколько дней.

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Комментарии
4
aprahka
1 час
Бедные слоники.
firma
1 час
А нет ссылок на инсту или фэйсбук, а то ютуб как-то не очень открывает...
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