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Общество Суд в Петербурге приговорил мужчину за истязания ребенка. Он признал, что не справлялся с отцовством

Суд в Петербурге приговорил мужчину за истязания ребенка. Он признал, что не справлялся с отцовством

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1 комментарий

К трем с лишним годам колонии приговорил суд в Петербурге Александра Алексеева. Он оказался за решеткой после того, как на глазах у прохожих швырнул ребенка в лужу и на камни.

О решении суда 18 октября сообщает объединенная пресс-служба судов СПб. Установлено, что практически сразу после рождения сына отец им не занимался. На мальчика кричали, не кормили и не мыли. В приговоре зафиксировано, что двухлетний ребенок жил в грязи, с тараканами и пустыми бутылками от алкоголя, у него не было кровати.

Кроме того, на ребенка постоянно кричали и систематически били. Отец мог схватить ребенка, сдавить и трясти, толкать и наказывать ударами по ягодицам.

5 августа прошлого года на обоих родителей и ребенка обратили внимание прохожие, когда семья прогуливалась по Железноводской улице. Алексеев схватил мальчика за одежду и швырнул в лужу, после чего повторил маневр, но на этот раз кинул сына на камни. В тот день мальчика увезли в больницу с ушибами, а его мать — в состоянии сильнейшего опьянения.

Алексеев признал вину по статье о неисполнении родительских обязанностей, но отрицает истязания. Суд признал его виновным по обеим статьям и приговорил к 3 годам и двум месяцам колонии. На время следствия он находился в изоляторе, так что существенную часть срока он уже отсидел.

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Комментарии
1
Koma2024
1 час
Бедный ребенок... отец садист, мать пьяна...
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