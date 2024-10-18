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Происшествия Почти 17 млн руб. отдал мошенникам пенсионер из Приморского района

Почти 17 млн руб. отдал мошенникам пенсионер из Приморского района

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16 комментариев

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено после обращения в полицию пенсионера из Приморского района Петербурга. Как стало известно «Фонтанке» 18 октября, пожилой мужчина после звонка от лжесотрудника ФСБ лишился почти 17 млн рублей.

80-летнему петербуржцу рассказали старую легенду о мошеннических действиях со счетами и предложили обезопасить деньги. Мужчина согласился. 14 октября он отдал курьеру 8,6 миллиона рублей, а затем перевел на указанный счет еще 8,2 миллиона. Спустя два дня до пенсионера дошло, какую ошибку он совершил. Он явился в полицию для написания заявлений, но отметил, что примет преступника, который к нему приходил, не запомнил в силу преклонного возраста.

Ранее мошенники обманули Героя РФ и именитого конструктора из Петербурга. Мужчина лишился 23,5 млн рублей.

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Комментарии
16
282260573
38 минут
ну то, что их обманывают в принципе ничего нового. Но вот откуда у этих людей с такими мыслительными способностями такие деньги? Что бы даже украсть, я уже не говорю про заработать, надо обладать приличным разумом. А ведутся на такую детскую разводку.
aprahka
35 минут
Граждане,храните деньги в сберегательной кассе. (с)
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