Почти 17 млн руб. отдал мошенникам пенсионер из Приморского района

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено после обращения в полицию пенсионера из Приморского района Петербурга. Как стало известно «Фонтанке» 18 октября, пожилой мужчина после звонка от лжесотрудника ФСБ лишился почти 17 млн рублей.

80-летнему петербуржцу рассказали старую легенду о мошеннических действиях со счетами и предложили обезопасить деньги. Мужчина согласился. 14 октября он отдал курьеру 8,6 миллиона рублей, а затем перевел на указанный счет еще 8,2 миллиона. Спустя два дня до пенсионера дошло, какую ошибку он совершил. Он явился в полицию для написания заявлений, но отметил, что примет преступника, который к нему приходил, не запомнил в силу преклонного возраста.