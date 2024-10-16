Герой России, конструктор из Петербурга передал мошенникам 23,5 миллиона

Одной из жертв телефонных мошенников оказался петербургский конструктор. Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 октября, мужчина передал и перевел жуликам более 23,5 млн рублей.

Потерпевший родился в Приволжье, но образование получил в Ленинграде. Здесь он выучился на кораблестроителя и прошел путь от простого инженера до генерального конструктора в бюро. Мужчина лично принимал участие в проектировании, постройке и испытаниях ряда дизель-электрических подводных лодок и атомных подлодок. В 90-х именитый конструктор удостоился звания Героя России.

Мошенники звонили петербуржцу и представлялись то помощником губернатора, то сотрудниками ФСБ. Именитого конструктора огорошили новостью о том, что от его имени кто-то перевел деньги террористам. Мужчине предложили снять все сбережения и передать людям, которые к нему придут. Так он и сделал, ущерб превысил 23,5 млн рублей. Как рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, по факту обмана жителя города возбуждено уголовное дело.