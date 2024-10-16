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Происшествия Герой России, конструктор из Петербурга передал мошенникам 23,5 миллиона

Герой России, конструктор из Петербурга передал мошенникам 23,5 миллиона

7 278
16 комментариев

Одной из жертв телефонных мошенников оказался петербургский конструктор. Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 октября, мужчина передал и перевел жуликам более 23,5 млн рублей.

Потерпевший родился в Приволжье, но образование получил в Ленинграде. Здесь он выучился на кораблестроителя и прошел путь от простого инженера до генерального конструктора в бюро. Мужчина лично принимал участие в проектировании, постройке и испытаниях ряда дизель-электрических подводных лодок и атомных подлодок. В 90-х именитый конструктор удостоился звания Героя России.

Мошенники звонили петербуржцу и представлялись то помощником губернатора, то сотрудниками ФСБ. Именитого конструктора огорошили новостью о том, что от его имени кто-то перевел деньги террористам. Мужчине предложили снять все сбережения и передать людям, которые к нему придут. Так он и сделал, ущерб превысил 23,5 млн рублей. Как рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, по факту обмана жителя города возбуждено уголовное дело.

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Комментарии
16
280896530
22 минуты
Мошенники знают кого окучивать, как грамотно подойти к объекту, на каких тонких струнах боязни сыграть, чем увещевать и чем припугнуть, а значит... Значит мошенники не просто хорошо информированы и технически обеспечены, они еще и работают на кого надо. А учитывая, что в связке еще и операторы сотовой связи плюс банки, список фамилий выгодоприобретателей от подобных схем, становится не такой и длинный.
Danik
17 минут
Куда смотрел банк и их служба безопасности? Или в доле? Пожилой чел снимает деньги десятками млнов и уносит в никуда?
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