Пара петербуржцев передала мошенникам почти 35,5 млн рублей

Большой куш сорвали мошенники, поговорив всего с двумя жителями Петербурга. Чтобы выманить деньги, жулики заходили через «помощника губернатора» и «начальника». Улов преступников в сумме превысил 35 миллионов рублей. Об этом «Фонтанке» стало известно 16 октября.

Так, житель Московского района отдал все, что у него было, лишь бы не прослыть спонсором террористической организации. 94-летнему гражданину в середине сентября звонили неизвестные, представлялись помощником губернатора и сотрудниками ФСБ. Собеседники уверяли, что от имени пенсионера совершались переводы для поддержки террористов. Петербуржца запугали уголовным делом и поставили перед выбором — либо деньги, либо тюрьма. В результате у своего дома на улице Бассейной пенсионер передала курьеру 23,5 миллиона рублей в отечественной валюте, американской и европейской. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

А методисту из Красногвардейского района в мессенджере Тelegram писали «начальник» и «фээсбэшник». Последний также угрожал 73-летнему мужчине обвинением в пособничестве терроризму. Менее чем за неделю из петербуржца вытрясли почти 12 миллионов рублей. Деньги он передавал «агенту», а также переводил через банкомат. По данному факту возбуждено уголовное дело.