Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

облачно, без осадков

ощущается как +2

2 м/c,

с-з.

 769мм 89%
Подробнее
4 Пробки
USD 97,01
EUR 105,68
Яхт-клуб «Нева» закрылся
Битва за дома у фонтанов
Промышленный Петербург
ТОП-50 школ Петербурга
Скандал в "Правобережном"
СПбГУ набрал платников
Почему продукты дорожают
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Пара петербуржцев передала мошенникам почти 35,5 млн рублей

Пара петербуржцев передала мошенникам почти 35,5 млн рублей

8 592
22 комментария

Большой куш сорвали мошенники, поговорив всего с двумя жителями Петербурга. Чтобы выманить деньги, жулики заходили через «помощника губернатора» и «начальника». Улов преступников в сумме превысил 35 миллионов рублей. Об этом «Фонтанке» стало известно 16 октября.

Так, житель Московского района отдал все, что у него было, лишь бы не прослыть спонсором террористической организации. 94-летнему гражданину в середине сентября звонили неизвестные, представлялись помощником губернатора и сотрудниками ФСБ. Собеседники уверяли, что от имени пенсионера совершались переводы для поддержки террористов. Петербуржца запугали уголовным делом и поставили перед выбором — либо деньги, либо тюрьма. В результате у своего дома на улице Бассейной пенсионер передала курьеру 23,5 миллиона рублей в отечественной валюте, американской и европейской. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

А методисту из Красногвардейского района в мессенджере Тelegram писали «начальник» и «фээсбэшник». Последний также угрожал 73-летнему мужчине обвинением в пособничестве терроризму. Менее чем за неделю из петербуржца вытрясли почти 12 миллионов рублей. Деньги он передавал «агенту», а также переводил через банкомат. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Мошенники Телефонные мошенники Мошенничество
Лайк
LIKE6
Смех
HAPPY25
Удивление
SURPRISED7
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD6
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
22
Klaustrofobik
2 часа
Ему покажешь медный грош, и делай с ним что хошь. Довели пенсионеров пропагандой до отупения.
282528989
58 минут
Да потому что запуганы все. Каждый день кого-то сажают за непоймичто любой чих может стать роковым. Поэтому вполне объяснимо такое поведение людей, готовы отдать всё, лишь бы не попасть под каток "правосудия". Бороться надо в первую очередь с причиной. И я думаю, всем она известна.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
МегаФон подключил 18 регионов к домашнему интернету
15 октября, 18:50
Новости компаний
Готовность «Образцового квартала 14» составляет 75%
15 октября, 18:00
Новости компаний
Качество в цене: ГК «А101» нарастила продажи квартир в Ленобласти на фоне общего снижения спроса
15 октября, 17:40
ТОП 5
Новости компаний
МегаФон подключил 18 регионов к домашнему интернету
15 октября, 18:50
Готовность «Образцового квартала 14» составляет 75%
15 октября, 18:00
Качество в цене: ГК «А101» нарастила продажи квартир в Ленобласти на фоне общего снижения спроса
15 октября, 17:40
GloraX запустил конструктор чистовой отделки
15 октября, 17:22
Осенние категории для получения повышенного бонуса по картам ЯСЧИТАЮ и ЕКП от БСПБ
15 октября, 16:40
Сотрудники петербургского девелопера сдали 65 литров крови для больниц
15 октября, 15:20
Plus Пулковский: первый этаж школы и отделка жилых помещений
15 октября, 14:45
Ladozhsky Avenir: ключевые этапы на завершающей стадии
14 октября, 18:00
В научном журнале вышла статья экспертов «Эталона» о цифровизации недвижимости
14 октября, 17:35
МегаФон разогнал интернет в Городском мониторинговом центре Санкт-Петербурга
14 октября, 17:30
МегаФон разогнал интернет в Городском мониторинговом центре Санкт-ПетербургаCпециалистам, круглосуточно следящим за безопасностью города, стали доступны ещё более качественная связь и мобильный интернет с максимальной скоростью до 120 Мбит⁄с. Инженеры МегаФона модернизировали мобильную сеть в зоне Городского мониторингового центра (ГМЦ) в Московском районе города.
14 октября, 17:30
Ипотека или рассрочка? Как лучше купить квартиру сейчас? Обсудим на вебинаре
14 октября, 17:20