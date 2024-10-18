Обилие солнца и прохладные ночи в Петербурге. Подробный прогноз погоды на выходные

Источник: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»







Предстоящие выходные порадуют жителей и гостей Петербурга комфортной погодой с обилием солнца, прохладными ночами и умеренно тёплыми днями с отсутствием дождей. В общем, самое время прочувствовать слова Пушкина: «…в багрец и в золото одетые леса». Средняя температура воздуха в эти дни ожидается на 2-3° выше климатической нормы. Об этом 18 октября рассказал «Фонтанке» ведущий специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Сегодня, в пятницу, переменная облачность, без осадков. Днём +11…+13°. Ветер южный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 771 мм рт. ст., что выше нормы.

В субботу нас ждет переменная облачность, без осадков. Ночью +3…+5°, °, по области местами слабые заморозки, днём +10…+12°. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 772 мм рт. ст., что выше нормы.

В воскресенье также переменная облачность, без осадков. Ночью +2…+4°, по области местами заморозки, днём +10…+12°. Ветер юго-западный 2–7 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 770 мм рт. ст., что выше нормы.

По предварительному прогнозу, новая неделя в Петербурге начнётся натеканием облачности и небольшими локальными дождями, однако температура пока продолжит превышать норму, и термометры покажут +9…+11°.