Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+8°

облачно, без осадков

ощущается как +6

1 м/c,

южн.

 772мм 67%
Подробнее
4 Пробки
USD 97,15
EUR 105,76
Куда пойти на выходных
Попробовали новую Lada Aura
Промышленный Петербург
В Купчино едет первый трампарк
Каково жить в Шушарах
Успеют ли достроить склад WB
Рейтинги "Фонтанки"
Город Обилие солнца и прохладные ночи в Петербурге. Подробный прогноз погоды на выходные

Обилие солнца и прохладные ночи в Петербурге. Подробный прогноз погоды на выходные

В Петербурге продолжается период золотой осени с вновь неожиданно теплой погодой

2 457
Написать комментарий

Предстоящие выходные порадуют жителей и гостей Петербурга комфортной погодой с обилием солнца, прохладными ночами и умеренно тёплыми днями с отсутствием дождей. В общем, самое время прочувствовать слова Пушкина: «…в багрец и в золото одетые леса». Средняя температура воздуха в эти дни ожидается на 2-3° выше климатической нормы. Об этом 18 октября рассказал «Фонтанке» ведущий специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Сегодня, в пятницу, переменная облачность, без осадков. Днём +11…+13°. Ветер южный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 771 мм рт. ст., что выше нормы.

В субботу нас ждет переменная облачность, без осадков. Ночью +3…+5°, °, по области местами слабые заморозки, днём +10…+12°. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 772 мм рт. ст., что выше нормы.

В воскресенье также переменная облачность, без осадков. Ночью +2…+4°, по области местами заморозки, днём +10…+12°. Ветер юго-западный 2–7 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 770 мм рт. ст., что выше нормы.

По предварительному прогнозу, новая неделя в Петербурге начнётся натеканием облачности и небольшими локальными дождями, однако температура пока продолжит превышать норму, и термометры покажут +9…+11°.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Погода
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Фасады новых «Образцовых кварталов» будут облицованы клинкером
17 октября, 18:00
Новости компаний
Bakunina 33: высокий темп строительства
17 октября, 12:15
Новости компаний
Жилой квартал Respect: первый корпус в процессе возведения, второй корпус выходит на старт
16 октября, 12:25
ТОП 5
Новости компаний
Фасады новых «Образцовых кварталов» будут облицованы клинкером
17 октября, 18:00
ГК «КОРТРОС» получит в Сбере кредит на строительство части Октябрьского острова в Калининграде
17 октября, 17:40
В бархатный сезон петербуржцы стали чаще выбирать для отдыха Дальний Восток
17 октября, 16:30
На базе крупной котельной «Петербургтеплоэнерго» прошли учения оперативных служб
17 октября, 16:08
Polis812 расширяет каталог доступных страховых продуктов
17 октября, 15:58
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Осень»
17 октября, 13:00
Bakunina 33: высокий темп строительства
17 октября, 12:15
Семейные квартиры: счастливы дети, довольны родители
16 октября, 18:00
Самый творческий процесс. Как застройщики выбирают цвет
16 октября, 17:30
Объявлены условия торгов по продаже квот на вылов рыбы
16 октября, 16:45
ПСБ начал выдавать петербуржцам карты «Серебряный возраст»
16 октября, 16:20
Сбер — второй крупнейший эквайер в мире
16 октября, 16:09