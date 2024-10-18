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Происшествия На «Лобке» задержан второй подозреваемый в нападении на дом бизнесмена в Парголово

На «Лобке» задержан второй подозреваемый в нападении на дом бизнесмена в Парголово

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6 комментариев

Еще один подозреваемый в разбое в отношении петербургского бизнесмена задержан сотрудниками уголовного розыска. Как стало известно «Фонтанке» 18 октября, 26-летнего жителя Крыма остановили на территории международного автомобильного пункта пропуска Лобок в Псковской области. Молодой человек помещен в изолятор.

Неделей ранее во время оформления отобранных машин был задержан его 32-летний товарищ, ранее судимый за кражу и получивший условный срок. Этот фигурант также находится в ИВС.

С заявлением в полицию обратился 32-летний бизнесмен из Петербурга. Он рассказал, что на прошлой неделе к нему в дом в Парголово вломились четверо неизвестных. Они забрали ювелирные украшения, наличку и два автомобиля. В сумме ущерб превысил 47 млн рублей. Первый задержанный уверял, что он с товарищами явился к предпринимателю за долгом.

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Комментарии
6
pgrad
28 минут
На чьём лобке он задержан??
SERGEY111
7 минут
"Побывать на Лобке" - вот как оказывается называется в русифицированной версии "Высадка десанта в девственных лесах Камбоджи" .
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