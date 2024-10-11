Долг платежом красен. Задержанный за разбой в отношении бизнесмена из Парголово дает показания

Полиция Петербурга разбирается в обстоятельствах разбоя, совершенного в отношении 32-летнего предпринимателя. Напомним, четверо мужчин два дня назад забрали у него два автомобиля, золотые часы, ювелирные изделия и наличные. Потерпевший обратился в правоохранительные органы, сотрудники быстро задержали одного из подозреваемых, но он тоже считает, что пострадал.

По предварительным данным, ровесник предпринимателя был задержан накануне в помещении МРЭО ГИБДД на Летчика Пилютова. Мужчина как раз переоформлял добытые машины. Личности трех его товарищей установлены, их поиск продолжается. По словам фигуранта, потерпевший бизнесмен был им должен.

Как выяснила «Фонтанка», предприниматель в прошлом был гендиректором фирмы, занимающейся разработкой ПО. Контора была ликвидирована в 2022 году, но на бизнесмене осталось ИП. По предварительным данным, мужчина занимается инвестициями. Ущерб от налета он оценивает почти в 47 млн рублей.