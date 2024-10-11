Ущерб почти 47 млн руб. К бизнесмену из Петербурга вломились разбойники

Предприниматель из Выборгского района Петербурга стал жертвой разбоя в собственном доме. Под угрозой убийства он отдал наличные и имущество почти на 47 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 11 октября.

Эта история произошла двумя днями ранее. Вечером 32-летний мужчина вернулся в свой дом в Парголово и обнаружил там четверых неизвестных ему людей. Те забрали у него 6,9 млн рублей, золотые часы «Ролекс», ювелирные украшения и два китайских автомобиля, заставив хозяина написать договор купли-продажи. С заявлением потерпевший обратился на следующий день.

Полиция возбудила уголовное дело о разбое.