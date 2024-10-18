Аккаунт матери детей Дурова Ирины Болгар исчез из Instagram*. Но есть и другой

По состоянию на 17 октября основной аккаунт Ирины Болгар (missbolgar) в соцсети Instagram исчез. В другом аккаунте от имени девушки сообщается, что удаление было бесполезным и «все узнают правду».

Накануне Ирина на своей основной странице сообщала, что на короткий промежуток времени акканут был заблокирован, но вскоре всё вернулось на свои места. Через сутки же он окончательно исчез — поиск не выдает результатов с ее никнеймом.

Однако если вбить в поисковую строку фамилию девушки, то можно просмотреть страницу под никнеймом extraterrestra. В настоящее время в профиле, убедилась «Фонтанка», выложено множество сторис с детьми, Ириной и мужчиной, который как две капли воды похож на Павла Дурова. На кадрах детские дни рождения и пляжный семейный отдых.

В сторис она также написала, что основной аккаунт удален по неизвестным ей причинам, и отметила, что «кто-то упорно пытается скрыть правду». «Блокировка не поможет, все узнают правду», — написано от имени Болгар.

Ранее Ирина заявляла, что прожила с Дуровым 10 лет. Подробнее о истории Павла Дурова и Ирины Болгар читайте в материале «Фонтанки».

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