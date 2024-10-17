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Общество Финансы Ведущий Дмитрий Киселев предложил поднять на 50% пошлины на вино из недружественных стран. Или даже на 200%

Ведущий Дмитрий Киселев предложил поднять на 50% пошлины на вино из недружественных стран. Или даже на 200%

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9 комментариев

Ввозные пошлины на вино из недружественных стран предлагается поднять как минимум на 50%. Такую инициативу продвигает Ассоциация виноградарей и виноделов России.

«Мы сделали предложение повысить пошлины как минимум на 50%. Хотя можно было бы это сделать и на 200%», — заявил 17 октября председатель правления Ассоциации Дмитрий Киселев (он же телеведущий и генеральный директор агентства «Россия сегодня») в ходе пресс-конференции, посвященной осеннему этапу всероссийской акции «Дни российских вин».

Среди недружественных стран-виноэкспортеров — Франция, Испания, Италия и другие, преимущественно европейские, государства.

Киселев отметил, что правительство ранее «откликнулось» на предложения ассоциации и подняло пошлину с 12,5% до 20%. «Но этого явно недостаточно», — сказал он.

Ранее Минпромторг предложил установить долю в 20% для российского вина в меню и винных картах ресторанов.

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Пошлины на вино Недружественные страны Дмитрий Киселев
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Комментарии
10
DanCitizen
29 минут
Димкино пойло даже бомжи не пьют
Noid
23 минуты
Неужели киселёвское спиртосодержащее пойло совсем перестали покупать?
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