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Общество С делами вокруг Сабадаша и его «подельников» из «Таврического» в Петербурге покончено

С делами вокруг Сабадаша и его «подельников» из «Таврического» в Петербурге покончено

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3 комментария

Последнее дело, которое касается активов банка «Таврический», прекращено в Петербурге 17 октября. За десять лет с начала тяжбы истекли сроки давности.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга, экс-председателю правления банка Сергею Сомову и его заместителю Дмитрию Гаркуше предъявляли эпизод на 166 млн с активами сланцевского завода «Полимер». По версии обвинения, Сомов и Гаркуша организовали схему фиктивной продажи простых векселей, по которым в итоге их держателем стал сам банк, приняв их в качестве уплаты долга.

Так как документы подписывались летом 2014 года, сроки давности по делу истекли. Преследование было прекращено.

Это последнее дело «Таврического» в Петербурге. Еще несколько эпизодов были прекращены год назад, когда в клетке в зале суда Гаркуше и Сомову составлял компанию Александр Сабадаш. Суд отпустил всех троих на свободу, но в зал сразу после оглашения пришли оперативники ФСБ и снова задержали всю троицу — с Сабадашем такая ситуация, задержание сразу после освобождения, произошла уже во второй раз.

Сперва им вменили последний возможный эпизод по документам из «Таврического», на которых еще могли быть подписи фигурантов. Сроки по нему также истекли минувшим летом. Как раз в это время стало известно, что квалификацию сменили на создание преступного сообщества. Более того, надзор счел, что правильней будет сделать дело федеральным и судить фигурантов в Москве. Процесс еще не начался.

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Таврический Банк Александр Сабадаш Сроки давности
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Комментарии
3
tigr
59 минут
а друзей Путина потревожить слабо на предмет хищения в настоящее время.
FedorGr
1 час
Знаю обоих с 90 года. Не из 90, а именно с 90. года. Ничего не стоит столько лет. Хорошо, что хоть что то хорошо.
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