Олимпийская чемпионка Липницкая родила второго ребенка от нового мужа. Бывший участвует в СВО

Бывшая российская фигуристка и олимпийская чемпионка Юлия Липницкая вновь стала матерью. Как сообщает 17 октября «Матч ТВ», спортсменка в сентябре родила мальчика.
Телеканал отмечает, что отцом стал не Владислав Тарасенко, за которым она ранее была за мужем, и от которого у нее в 2020 году родилась дочь Каталина.
В ноябре 2022 года Тарасенко был мобилизован для участия в спецоперации на Украине. Когда именно Липницкая с ним развелась не уточняется.
Отцом же второго ребенка стал хореограф Дмитрий Михайлов. Юлия и Дмитрий поженились в июне. Свадьба состоялась на Рублевке в закрытой обстановке.
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