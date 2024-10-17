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Спорт Олимпийская чемпионка Липницкая родила второго ребенка от нового мужа. Бывший участвует в СВО

Олимпийская чемпионка Липницкая родила второго ребенка от нового мужа. Бывший участвует в СВО

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2 комментария

Бывшая российская фигуристка и олимпийская чемпионка Юлия Липницкая вновь стала матерью. Как сообщает 17 октября «Матч ТВ», спортсменка в сентябре родила мальчика.

Телеканал отмечает, что отцом стал не Владислав Тарасенко, за которым она ранее была за мужем, и от которого у нее в 2020 году родилась дочь Каталина.

В ноябре 2022 года Тарасенко был мобилизован для участия в спецоперации на Украине. Когда именно Липницкая с ним развелась не уточняется.

Отцом же второго ребенка стал хореограф Дмитрий Михайлов. Юлия и Дмитрий поженились в июне. Свадьба состоялась на Рублевке в закрытой обстановке.

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Комментарии
3
VKuser174198221
3 минуты
Какая милота! Пока герой совершал подвиги и спасал мир....жизнь продолжалась своим чередом.....
Сила в Правде!!
7 минут
одна лада хорошо а две лучше. хе-хе.
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