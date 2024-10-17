Полиция пришла с обысками к гендиректору компании-поставщика комплектующих для производства ракет

Уголовное дело по статье «Мошенничество» возбуждено в отношении Михаила Колесникова. Он — генеральный директор «ТРВ-инжиниринг», поставляющей продукцию в компании корпорации «Тактическое ракетное вооружение», пишет 17 октября РИА Новости.

По версии следствия, Колесников от лица компании заключил контракт на 40 млн рублей на поставку металлопродукции для производства ракет. Эти средства он потратил на строительство дома для себя в Сочи, отмечает источник издания. Там уже прошли обыски.

Причиной для заведения уголовного дела стали обстоятельства, вскрывшиеся в ходе расследования в отношении экс-гендиректора АО «Звезда-Стрела» Владимира Масленского. В июне 2024 года он был приговорен к 4 годом колонии за хищение более 420 миллионов рублей у Минобороны РФ.

К слову, Масленского уже в 2022 году обвиняли по статье о мошенничестве. По версии следствия, руководство АО «Звезда-Стрела» и работники военного представительства МО РФ подделали информацию для хищения более 15 млн рублей.