«Является частью незаконной пристройки». Стало известно, почему сносят арку в дореволюционном доме на 8-й Советской

Арка дореволюционного дома № 38 на 8-й Советской улице в центре Петербурга, которую начали сносить 17 октября, оказалась частью незаконной пристройки. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе администрации Центрального района.

«Управляющей компанией ООО „Жилкомсервис № 3 Центрального района“ представителям собственника прилегающих помещений было направлено предписание с требованием предоставить разрешительную документацию или привести объект в первоначальное состояние», — сообщили в пресс-службе.

Сейчас сносом арки занимаются представители собственника.

Напомним, что о сносе арки «Фонтанке» сообщили жители дома. «На 8-й Советской прямо сейчас сносят арку. Печальное зрелище. Почему не захотели сохранить эту красоту?» — рассказал очевидец.

Само здание было построено в 1907 году по проекту архитектора Антона Джиоргули. Дом является историческим, однако не обладает статусом памятника. По информации из РГИС, арка формально не является частью здания.

На панорамах «Яндекс. Карт» прослеживается, что арка существовала как минимум с 2009 года и долгое время использовалась как входная группа в открытую галерею, ведущую вдоль дома.