Путин: россиян, которые систематически занимаются спортом, пока недостаточно

Количество россиян, регулярно занимающихся спортом, увеличилось, но пока недостаточно. Такое заявление сделал 17 октября президент РФ Владимир Путин в ходе презентации региональных спортивных объектов, открытых в 2024 году.

Глава государства отметил, что власти «последовательно развивают необходимую спортивную инфраструктуру», и уточнил, что с 2019 года на эти цели из федерального бюджета было направлено порядка 160 миллиардов рублей.

Источник: Пресс-служба Кремля

«Как результат, в разы за последние годы увеличилось число граждан, которые систематически занимаются спортом, — с 40% до 56,8%, — сказал Путин и добавил: — Но этого пока недостаточно. Надо работать дальше». С каким показателем это сравнивалось и к какой цели необходимо стремиться, чтобы спортивных россиян оказалось достаточно, он не уточнил.

По мнению российского президента, от возможности регулярно заниматься спортом и физической культуры россиян зависит суверенитет страны.