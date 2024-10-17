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Власть Общество Спорт Путин: россиян, которые систематически занимаются спортом, пока недостаточно

Путин: россиян, которые систематически занимаются спортом, пока недостаточно

895
13 комментариев

Количество россиян, регулярно занимающихся спортом, увеличилось, но пока недостаточно. Такое заявление сделал 17 октября президент РФ Владимир Путин в ходе презентации региональных спортивных объектов, открытых в 2024 году.

Глава государства отметил, что власти «последовательно развивают необходимую спортивную инфраструктуру», и уточнил, что с 2019 года на эти цели из федерального бюджета было направлено порядка 160 миллиардов рублей.

«Как результат, в разы за последние годы увеличилось число граждан, которые систематически занимаются спортом, — с 40% до 56,8%, — сказал Путин и добавил: — Но этого пока недостаточно. Надо работать дальше». С каким показателем это сравнивалось и к какой цели необходимо стремиться, чтобы спортивных россиян оказалось достаточно, он не уточнил.

По мнению российского президента, от возможности регулярно заниматься спортом и физической культуры россиян зависит суверенитет страны.

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Комментарии
14
Митя Антонов
49 минут
56,8% граждан систематически занимаются спортом? Откуда это?
Слава России!
50 минут
действительно, мало теннисных столов установили на лестничных площадках . предложение несмываемого от 19.10.2023 "установить теннисные столы на каждой лестничной площадке".
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