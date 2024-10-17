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Общество Политика Депутаты ГД одобрили в первом чтении законопроект о повышении МРОТ на 16% с 1 января

Депутаты ГД одобрили в первом чтении законопроект о повышении МРОТ на 16% с 1 января

962
4 комментария

Депутаты Госдумы РФ в первом чтении 17 октября одобрили законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 16,6% с 2025 года. Документ опубликован на информационном ресурсе нижней палаты парламента.

Согласно законопроекту, МРОТ с 1 января 2025 года составит 22 440 рублей в месяц, сейчас минимальный размер оплаты труда – 19 242 рубля. 

«Реализация положений законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,2 млн работников», – сказано в пояснительной записке к документу. 

Напомним, что в июне 2024 года на пленарном заседании ПМЭФ Путин сообщил, что в России с 2025 года установят соотношение МРОТ с медианной зарплатой. По словам президента, минимальный размер оплаты труда составит 48% медианной зарплаты по экономике и достигнет 22 тысяч рублей, а затем продолжит расти.

Вскоре о повышении МРОТ сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а также в Министерстве труда. 30 сентября законопроект внесли в Госдуму.

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Комментарии
4
Игорь Протасов
1 час
Уже бегу бронировать авиабилеты на Мальдивы!
Заливщик голосовых планок
1 час
Благодетели! Что бы мы без них делали??!!!
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