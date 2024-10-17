Депутаты ГД одобрили в первом чтении законопроект о повышении МРОТ на 16% с 1 января

Депутаты Госдумы РФ в первом чтении 17 октября одобрили законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 16,6% с 2025 года. Документ опубликован на информационном ресурсе нижней палаты парламента.

Согласно законопроекту, МРОТ с 1 января 2025 года составит 22 440 рублей в месяц, сейчас минимальный размер оплаты труда – 19 242 рубля.

«Реализация положений законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,2 млн работников», – сказано в пояснительной записке к документу.

Напомним, что в июне 2024 года на пленарном заседании ПМЭФ Путин сообщил, что в России с 2025 года установят соотношение МРОТ с медианной зарплатой. По словам президента, минимальный размер оплаты труда составит 48% медианной зарплаты по экономике и достигнет 22 тысяч рублей, а затем продолжит расти.

Вскоре о повышении МРОТ сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а также в Министерстве труда. 30 сентября законопроект внесли в Госдуму.