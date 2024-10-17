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Общество В Петербурге суд решил судьбу Зибердольчевиты Яниты Пэйс. Она должна вернуться домой

В Петербурге суд решил судьбу Зибердольчевиты Яниты Пэйс. Она должна вернуться домой

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3 комментария

В Петербурге чихуахуа, которую зовут Зибердольчевита Янита Пэйс, должна вернуться к своей законной хозяйке. Это произошло почти через три года после того, как собаку отдали на временную передержку и две подруги не смогли сами решить, с кем оставаться миниатюрному четвероногому. Решение о возвращении Зибы домой вынес Кировский районный суд. Об этом 17 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

«Истцом представлены достаточные и достоверные письменные доказательства, свидетельствующие о длительном осуществлении правомочий собственника в отношении собаки. Суд истребовал Зибу из незаконного владения», – уточнили в ведомстве.

В прошлом году «Фонтанка» писала о распрях двух подруг из-за собаки. 11-летнего четвероного друга Анастасия отдала на время своей приятельнице Веронике в январе 2022 года. Девушка уезжала за границу и не могла взять животное с собой. До марта 2022-го Анастасия присылала деньги на корм и интересовалась, как дела у Зибы. В мае хозяйка собаки сообщила Веронике, что скоро приезжает и хочет забрать чихуахуа. Когда Анастасия вернулась в Россию, подруга ответила ей, что они всей семьей вместе с собакой уехали в Финляндию. Когда вернутся — неизвестно. С этого момента у хозяйки начался долгий путь по возвращению Зибы домой.

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Комментарии
3
Klaustrofobik
1 час
Главное суд решил))) Так собака то в Финляндии))
Klaustrofobik
1 час
И кстати обратите внимание на даты, - летопись истории в документах суда.
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