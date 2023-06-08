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    Две бывшие подруги поборются в суде Петербурга за Зибердольчевиту

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    Полгода жительница Петербурга не видела свою собаку, которую отдала подруге на передержку. Свидания она решила добиться через суд.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 8 июня, в январе 2022 года истец уехала из России и попросила подругу Веронику приютить животное — 11-летнюю чихуа-хуа Зибердольчевиту Яниту Пэйс.

    Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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    С января по март хозяйка справлялась о состоянии собаки, переводила деньги ей на корм. В мае женщина обрадовала подругу, что возвращается и хочет забрать Зибу. Однако в день её приезда Вероника ошарашила её заявлением, что вместе с семьей и собакой уехала в Финляндию без обратного билета.

    Хозяйка чихуа-хуа приезжала к Веронике не раз, просила, требовала вернуть питомца. Но бывшая подруга отказывалась, объясняя это тем, что ребенок привязался к собаке. А потом и вовсе заявила, что отдавать животное не намерена.

    В иске женщина пишет, что в подтверждение того, что собака её, может предоставить суду карту чипирования, информацию в паспорте собаки. Она также указывает, что щенок стоил 45 000 рублей.

    Поэтому она требовала через суд не только вернуть Зибу, но и взыскать с Вероники 45 000 рублей.

    Иск сначала был подан в мировой суд Петроградского района. Но судья не стала его рассматривать, так как в заявлении содержится требование неимущественного характера. Поэтому спор подсуден районному суду. Иск вернули автору с подсказкой обратиться в районный суд.

    Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

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