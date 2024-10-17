Суд арестовал петербуржца, сбросившего наркотики под ноги гаишникам

Пушкинский районный суд заключил под стражу Вячеслава Прудова, подозреваемого в покушении на сбыт наркотических веществ. Об этом 17 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Уточняется, что обвинение фигуранту пока не предъявлялось.

Следствие полагает, что Прудов приобрел у неустановленного лица синтетический наркотик и хранил его с целью сбыта до тех пор, пока не сбросил на автодороге М-11 в Шушарах во время проверки документов сотрудниками спецбатальона ДПС.

Как ранее писала «Фонтанка», после сброса полиция проверила квартиру, в которой живет Прудов, и нашла там еще около 600 граммов наркотика. Накануне петербуржца процессуально задержали, сотрудники правоохранительных органов ищут второго человека, который сидел рядом с Прудовым в автомобиле в день совершения преступления.