ЦБ предложил ввести период охлаждения по потребительским кредитам

Банк России направил в Минфин предложение о введении обязательного периода охлаждения по потребительским кредитам и займам для разработки соответствующего законопроекта. Об этом в четверг, 17 октября, сообщается в telegram-канале регулятора.

Как отмечается в сообщении ЦБ, длительность периода охлаждения между заключением договора и получением денег будет зависеть от суммы кредита. Если сумма займа не превышает 50 тысяч рублей, то в таком случае период охлаждения работать не будет. Для сумм от 50 тысяч до 200 тысяч рублей период охлаждения будет действовать в течение четырех часов, а для сумм свыше 200 тысяч рублей — 48 часов.

Период охлаждения не будет действовать по отношению к ипотечным и государственным образовательным кредитам, а также автокредитам в том случае, если деньги сразу переводятся автодилерам.

«Банки будут проверять, есть ли у заявки на кредит признаки мошеннических действий. Если финорганизация заподозрит, что человек оформляет кредит под воздействием мошенников, она должна будет предупредить об этом заемщика», — говорится в сообщении.

Помимо этого, Банк РФ предложил внедрить онлайн-обмен данными между кредиторами и бюро кредитных историй для того, чтобы уберечь заемщиков от оформления кредитов сразу у нескольких кредиторов под влиянием мошенников. Между тем финансовые организации, выдавшие кредиты с нарушением антимошеннических правил, не смогут требовать выполнения обязательств от заемщиков.

Согласно предложениям регулятора, микрофинансовым организациям (МФО) будет предписано зачислять деньги только при совпадении данных заемщика и получателя. Кроме того, МФО должны будут отказать в договоре, если заемщик находится в базе подозрительных счетов Банка России.

Как подчеркивают в Центробанке, предложенные меры позволят защитить граждан от мошенников, которые заставляют людей оформлять кредиты и отдавать им деньги.

Ранее президент России дал указание разработать способы противодействия хищению денежных средств мошенниками. В поручении Владимира Путина говорилось о необходимости внести в российское законодательство изменения, которые в том числе предусматривают введение «периода охлаждения», то есть промежутка времени между моментом, когда кредитор принимает решение о выдаче потребительского кредита гражданину, и непосредственной передачей ему денежных средств.