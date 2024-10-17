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Происшествия Тотальная зачистка. Табор, противостоявший ГАИ под Петербургом, остался без барона и мужчин

Тотальная зачистка. Табор, противостоявший ГАИ под Петербургом, остался без барона и мужчин

Принцип «все за одного» подвёл кочевников из Всеволожского района Ленобласти под тотальную проверку. Табор временно остался без мужского населения, есть вопросы и к законности самого поселения.

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20 комментариев

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 17 октября из Верхних Осельков на полицейских автобусах вывезли несколько десятков местных жителей, включая барона. Ранним утром их будили более сотни сотрудников различных подразделений главка вместе с бойцами Росгвардии.

Всех доставленных в отделы проверяют на причастность к преступлениям и правонарушениям, среди прочего — на употребление наркотиков. У обитателей деревни собирают ДНК, берут отпечатки пальцев.

Пока шестеро уже получили протоколы за нарушения по линии безопасности дорожного движения. Один рискует угодить под следствие — ему не повезло попасться во время рейда пьяным за рулём, уже имея аналогичное прегрешение в прошлом.

Тринадцать машин забрали на спецтоянку. Их номера проверяют на подлинность. Признаки лукавства полицейские увидели в том числе у баронского JAC.

«Полицейский рейд выявил и еще одно серьезное нарушение, хотя и не относящееся к компетенции органов внутренних дел. Подавляющее большинство частных домов в цыганской деревне являются по сути самостроем и не имеют регистрации. В связи с этим в рамках УПК России следователи ГУ МВД России направят представление в компетентные органы по факту незаконных построек для устранения выявленных нарушений», — рассказали в ведомстве.

Внимание силовиков табор в Верхних Осельках приковал вечером 14 октября. Тогда полицейские попытались остановить водителя «Лады» для проверки документов. Он дал по газам, а позже остановился у одного из частных домов и скрылся в толпе. Односельчане выдавать его отказались. Агрессивное противостояние с инспекторами уже обернулось уголовным делом. Водителя, которого отбили у ДПС, задержали накануне. Прав у него не оказалось.

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Комментарии
20
07.10.1952
1 час
Нужен наш принцип «всех за одного» против их принципа «все за одного»
-4*
58 минут
Как-то слабо поработали, бульдозеры не снесли табор на захваченой земле! Сейчас покормят кого надо и табор будет как прежде беспридельничать!
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