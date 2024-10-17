Самокатчик сбил 7-летнего петербуржца на остановке «Педиатрический университет». Искать больницу пришлось недолго

Самокатчик сбил 7-летнего ребенка на остановке «Педиатрический университет» у станции метро «Лесная» в Петербурге 16 октября. После падения мальчик почувствовал себя плохо, и дедушка повел его в приемное отделение вуза, сообщает пресс-служба университета.

Около пяти вечера неизвестный на электросамокате сбил ребенка на высокой скорости, когда тот вместе с дедушкой ожидал автобус. Мальчик свалился на асфальт лицом вниз. Он также ушиб колено и руку и повредил зуб. В Педиатрическом университете ребенка поместили в хирургическое травматологическое отделение. Там пострадавшему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленные раны и переломы.

Из больницы в свою очередь сообщили о случившемся полиции.