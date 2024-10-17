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Недвижимость Финансы На банковские депозиты за полгода может перетечь 420 млрд рублей, отложенных на покупку жилья

На банковские депозиты за полгода может перетечь 420 млрд рублей, отложенных на покупку жилья

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1 комментарий

Все больше людей отказываются от планируемой покупки недвижимости в пользу депозитов. Как заявил в рамках FINOPOLIS 2024 старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер, за второе полугодие объем средств, перетекающих в депозиты с рынка недвижимости, может достигнуть уже 420 млрд рублей.

— В условиях стабильного повышения ключевой ставки и одновременного «охлаждения» рынка ипотеки усиливается переток средств, который заемщики могли направить на первый взнос по кредиту, — заявил эксперт. — Еще в середине года мы ожидали, что он составит 380 млрд рублей, но «заморозки» на кредитном рынке и ставки выше 20% по вкладам заставляют нас пересмотреть свой прогноз. Сейчас мы оцениваем этот переток уже минимум в 420 млрд рублей.

С начала года в ВТБ объем привлеченных средств клиентов вырос на 32%, в классических сберегательных инструментах разместили 6,8 трлн рублей.

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Комментарии
1
svs-57
1 час
Скоро рынок депозитов лопнет. Денежные станки на пределе возможностей.
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