На банковские депозиты за полгода может перетечь 420 млрд рублей, отложенных на покупку жилья

Все больше людей отказываются от планируемой покупки недвижимости в пользу депозитов. Как заявил в рамках FINOPOLIS 2024 старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер, за второе полугодие объем средств, перетекающих в депозиты с рынка недвижимости, может достигнуть уже 420 млрд рублей.



— В условиях стабильного повышения ключевой ставки и одновременного «охлаждения» рынка ипотеки усиливается переток средств, который заемщики могли направить на первый взнос по кредиту, — заявил эксперт. — Еще в середине года мы ожидали, что он составит 380 млрд рублей, но «заморозки» на кредитном рынке и ставки выше 20% по вкладам заставляют нас пересмотреть свой прогноз. Сейчас мы оцениваем этот переток уже минимум в 420 млрд рублей.

