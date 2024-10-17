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Общество В Москве 12 новых станций метро планируют открыть в ближайшие три года

В Москве 12 новых станций метро планируют открыть в ближайшие три года

1 867
29 комментариев

В столице в ближайшие три года планируется открытие 12 новых станций метро и двух электродепо. Их собираются ввести в эксплуатацию в период с 2025 года по 2027-й. Об этом 17 октября в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

На картах москвичей появится новая ветка метро — Рублево-Архангельская. Она будет состоять из восьми станций, расположенных на участке «Шелепиха» — «Ильинская».

Помимо этого, продолжается строительство Троицкой линии. В нее войдут четыре станции на участке «ЗИЛ» — «Новаторская».

«Также будет идти строительство Бирюлёвской линии, станции „Гольяново“ Арбатско-Покровской линии и станции „Достоевская“ Кольцевой линии», — подчеркнул Сергей Собянин.

Всего ввести должны 28,4 километра линий метрополитена.

В конце сентября Сергей Собянин анонсировал продление МЦД (Московские центральные диаметры) в Ярославскую, Калужскую, Тульскую и Смоленскую области. МЦД представляет собой наземный вид транспорта, объединяющий пригородные поезда и метро.

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Комментарии
29
Cashmare
1 час
в петербурге две беды: губернатор и грунты
b48
1 час
А у нас в Питере сколько планируют закрыть?
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