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    Собянин: МЦД продлят в Калужскую, Смоленскую, Тульскую и Ярославскую области

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    Московские центральные диаметры (МЦД) планируют продлить в Калужскую, Смоленскую, Тульскую и Ярославскую области. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе Российской энергетической недели, пишет ТАСС в пятницу, 27 сентября.

    «Вот мы построили четыре МЦД, и теперь они продлятся уже в ближайшие регионы: Калужскую область, Смоленскую, Тульскую, Ярославскую область. Это единый центральный транспортный узел, который будет развиваться», — сказал Собянин.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, что к 2030 году в столице ожидают открытия 48 станций рельсового каркаса. Среди них — 39 новых станций подземки и 9 новых или реконструированных станций МЦД. «Поезда, связывающие Москву с областными центрами и крупнейшими городами Центральной России, будут ходить в 6 раз чаще», — говорил Собянин в феврале этого года.

    МЦД — это наземное метро, которое объединяет формат пригородных поездов и подземки. На сегодняшний день в Москве запущено четыре диаметра, пятый находится на этапе проектирования.

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