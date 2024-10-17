Беспилотники долетели до Орловской области и ещё двух регионов

Ночью 17 октября силы ПВО над российской территорией уничтожили 13 беспилотников самолетного типа, отчитывается Минобороны. Шесть БПЛА сбили в Орловской области, четыре — в Курской и три — в Брянской.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщает, что «по итогам всех происшествий пострадавших и повреждений нет», на месте работают оперативные службы.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в 0:50 проинформировал об уничтожении трёх беспилотных летательных аппаратов. «Пострадавших и разрушений нет», — отметил он.