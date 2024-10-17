Nord Stream отреагировал на слова страховщиков о вмятине на трубопроводе

Оператор газопровода «Северный поток» Nord Stream AG не согласен с заявлением страховых компаний Lloyd’s Insurance Company и Arch Insurance, что обнаруженная вмятина на одной трубе возникла, вероятно, из-за подрывов в сентябре 2022 года. Об этом в четверг, 17 октября, сообщает РБК со ссылкой на позицию защиты страховщиков в Высоком суде Лондона.

Nord Stream заявлял, что вмятина могла возникнуть с марта 2021 года по октябрь 2022 года из-за некоего внешнего воздействия. Однако страховые компании настаивают, что повреждение появилось во время взрывов. Об этом, отмечает в компаниях, свидетельствуют его местоположение и обломки неопознанных предметов рядом.

Еще страховщики подчеркивают, что необходимо установить более точное, когда могла появиться вмятина, потому что с 1 ноября 2021 года изменились данные и участие компаний в полисах. Из-за этой причины невозможно четко определить ответственных за возмещение.



Оператор «Северного потока» согласен, что около вмятины были обнаружены объекты «цилиндрической формы» и «крючкообразной формы». Однако в компании общее утверждение о взрывах не принимают и заявляют, что «от ответчиков требуется строгое доказательство этого»



«Северный поток» был выведен из строя из-за подрыва в сентябре 2022 года. Тогда же пострадал проходящий по схожему маршруту трубопровод «Северный поток-2». В августе нынешнего года европейские СМИ сообщили, что Германия объявила в розыск украинского инструктора по дайвингу. Немецкое следствие пришло к выводу, что он был одним из тех, кто заложил взрывное устройство на газопроводах.

Как отмечает РБК, оператор «Северного потока» в своем иске зафиксировал повреждения обеих ниток от взрывов, а также вмятину на второй нитке газопровода. Nord Stream считает, что страховщики могут компенсировать 380 млн евро за ущерб от взрывов, еще 190 млн евро положены за возникновение вмятины из-за отдельного страхового события.