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Политика «Завтра можно будет на что-то намекнуть»: премьер Словакии Фицо спрогнозировал скорое завершение конфликта на Украине

«Завтра можно будет на что-то намекнуть»: премьер Словакии Фицо спрогнозировал скорое завершение конфликта на Украине

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8 комментариев

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо оценил вероятность скорого завершения конфликта на Украине как «очень высокую». Это заявление он сделал 16 октября на заседании парламентского комитета по европейским делам, передает TASR.

«Вероятность завершения конфликта на Украине в короткие сроки очень высока», — заявил премьер-министр. «Я ожидаю, что завтра (то есть 17 октября. — Прим. ред.) можно будет на что-то намекнуть, потому что внезапно появляется тема приглашения Украины в НАТО», — сказал он и добавил, что не думает, что это приглашение будет «бесплатным».

Фицо также напомнил, что его партия Smer-SD не поддержит вступление Украины в НАТО, поскольку это, по мнению премьера, приведет к Третьей мировой войне. По словам политика, он желает для Украины справедливого мира, но сомневается, что этого можно добиться сейчас.

Мирное соглашение будет болезненным для обеих сторон, сказал Фицо и посоветовал «забыть» о возвращении Крыма, Донбасса и других территорий под контроль Украины. Военного решения у конфликта нет, подчеркнул он.

По словам Фицо, Словакия продолжает оказывать Украине гуманитарную помощь. Он добавил, что больше всего ему нужна поддержка в поставках электроэнергии. Он ожидает, что Украина будет сотрудничать в импорте нефти и газа в Словакию. «Я отказываюсь возить нефть где-то через Адриатику», — заключил он, добавив, что пошлины вырастут. «Наш долг — продолжать транзит через Словакию, продолжать транзитный маршрут через Украину, будь то нефть и газ», — заявил он.

Премьер-министр Словакии отправится на саммит Европейского Союза (ЕС) в Брюссель в среду. Помимо прочего, он примет участие в заседании ЕС и Совета сотрудничества в Персидском заливе. В ходе двухдневного заседания Европейского совета в четверг (17 октября) и пятницу (18 октября) лидеры ЕС обсудят развитие событий на Ближнем Востоке, конкурентоспособность, миграцию и иностранные дела.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто также связал вступление Украины в НАТО в текущих обстоятельствах с началом Третьей мировой войны.

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Роберт Фицо Словакия НАТО Конфликт Украина
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Комментарии
8
282437267
1 час
ога, да-да, конечно! конец сво-конец главнокомандующего, поэтому не-а, сво до упора, не надо фонтазировать
Dr. Jones
1 час
Вот это поворот.
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