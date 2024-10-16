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Общество Университет в Лиссабоне отказался от программы по изучению расизма. Курс должны были вести лишь белые преподаватели

Университет в Лиссабоне отказался от программы по изучению расизма. Курс должны были вести лишь белые преподаватели

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Университет Nova в Лиссабоне, Португалия, отказался от аспирантской программы по изучению расизма и ксенофобии с белыми преподавателями. Об этом 16 октября рассказывает The Guardian.

Курс разработали вместе с правительственным центром мониторинга расизма и ксенофобии, но инициативу раскритиковали местные активисты, которые обратили внимание на преподавательский состав. В нем были заявлены только белые люди, а в программе были лекции с темой «Существует ли расизм на самом деле?».

«Это был внутренний провал, и юридическая школа Nova уже принимает меры, чтобы это не повторилось», — сказала декан юридического факультета Nova Маргарида Лима Рего и добавила, что в университете «не имели намерения преуменьшать проблемы, которые важны и актуальны для любого общества, или дискриминировать людей».

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Университет Португалия Лиссабон Расизм Ксенофобия Курс
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