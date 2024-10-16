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Происшествия Больше сотни погибших, десятки пострадавших. В Нигерии бензовоз взорвался в толпе

Больше сотни погибших, десятки пострадавших. В Нигерии бензовоз взорвался в толпе

ДТП с бензовозом в Нигерии закончилось крупным взрывом и трагедией. Погибли, по разным данным, от сотни до почти полутора сотен человек. Десятки — пострадали.

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Взрыв произошел вечером вторника в штате Джигава на севере Нигерии, примерно в 530 километрах от столицы страны Абуджи, сообщает 16 октября Reuters со ссылкой на представителя местной полиции. Водитель бензовоза не справился с управлением, машина перевернулась, и топливо вылилось в дренажную канаву. Местные жители бросились собирать вытекшее топливо, когда произошел взрыв.

По данным Reuters, погибли по меньшей мере 94 человека, еще 50 были ранены. CNN сообщает уже о 105 погибших и 70 пострадавших. Agence France-Presse называет еще более устрашающую цифру. По информации издания, представитель национального агентства по чрезвычайным ситуациям Нигерии во время похорон после трагедии сообщил, что в братской могиле погребены более 140 жертв, передает телеканал CBS News.

Подобные трагедии уже случались в Нигерии. А в прошлом месяце 48 человек погибли в результате столкновения бензовоза с грузовиком, который перевозил людей и скот. Люди и животные сгорели заживо.

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Нигерия ДТП Взрыв бензовоза
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1
Леошид Турист
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