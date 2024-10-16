В Дагестане построят самую высокую мечеть в России. Минареты — с высотку

Источник: Официальный канал Пресс-службы главы Дагестана

В дагестанском Дербенте представили проект Духовного центра, в котором будет построена самая высокая мечеть в России. Религиозная постройка будет входить в комплекс зданий, сообщили в пресс-службе администрации главы Дагестана в среду, 16 октября.

Презентация состоялась в историческом парке «Россия — моя история» в Махачкале. По проекту на территории Духовного центра будут возведены мечеть, храм и синагога, объединённые парковым пространством. Самый крупный объект — мечеть, которая будет иметь 88 куполов диаметром от 6 до 22 метров.

«Высота минаретов мечети составит 88 метров, что даст зданию статус самой высокой мечети в стране», — говорится в сообщении. Таким образом, высота минаретов будет сопоставима с 30-этажным домом. Для посетителей также организуют музейные комплексы, библиотеки и конференц-залы, в подземном этаже появится паркинг.

Духовный центр станет местом, объединяющим все мировые религии, отметили в администрации. «Очень важно, что мы здесь видим не только православный храм, синагогу и мечеть, но и элементы, которые увязывают эти объекты с историей Дагестана и древнего города Дербента», — заключил глава региона Сергей Меликов.