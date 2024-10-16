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Бизнес Общество Фабрика «Сокол» приостановила производство зефира «Жизель» после массовых жалоб на отравления

Фабрика «Сокол» приостановила производство зефира «Жизель» после массовых жалоб на отравления

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1 комментарий

Изготовление зефира «Жизель» с мальтитным сиропом временно остановили на фабрике «Сокол» на фоне сообщений о массовых отравлениях. Об этом в среду, 16 октября, сообщает директор предприятия Михаил Шамис, передает ТАСС.

По словам Шамиса, сейчас Роспотребнадзор проводит предварительную проверку, до окончания которой продукция будет временно заморожена на складах федеральных и региональных сетей.

Несмотря на это, зефир, изготавливающийся по традиционным рецептам, продолжают производить до 40 тонн в день. Как объясняет коммерческий директор фабрики, производство других зефиров на предприятии не остановлено, потому что к ним нет претензий по микробиологии.

Ранее сети магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и онлайн-гипермаркет Vprok.ru, принадлежащие X5 Group, временно убрали из продажи зефир с мальтитным сиропом «Жизель» из-за жалоб покупателей в соцсетях. Сейчас товар нельзя купить в магазинах или заказать через приложения. Запасы зефира на складах заблокированы.

Продаваемый в магазинах Х5 Group зефир изготавливается на том же заводе, что и для «ВкусВилла», покупатели которого также ранее жаловались на массовые отравления. «Это не слабительный эффект, а реальная диарея со вздутием и изжогой», — пожаловалась одна из покупательниц. «ВкусВилл» сообщил, что образцы зефира «Классический» отправят на внеплановое исследование «для подтверждения его полной безопасности». До получения результатов магазин решил приостановить продажи товара.

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Комментарии
1
282799367
26 минут
Очевидно, контроль готовой продукции по микробиологическим показателям на фабрике отсутствует, как таковой. Хотя, возможно, после отмены "устаревших" советских ГОСТов, его никто и не требует.
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