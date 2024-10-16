Историческое здание школы на Социалистической отремонтируют за 1,8 млрд рублей

Здание школы №321 Центрального района, имеющее статус объекта культурного наследия, планируют отремонтировать за 1,8 миллиарда рублей. Соответствующий тендер был размещен на сайте госзакупок в конце сентября, исполнителя выберут к 21 октября. Завершить капремонт планируют летом 2026.
Школа №321 находится на Социалистической, 7 в здании Благородного пансиона с церковью Преображения Господня, которое было построено в 1820-х годах. Впоследствии его несколько раз перестраивали, в том числе по проекту архитектора Николая Бенуа. В начале XX века к пансиону пристроили бассейн и гимнастический зал. Объектом культурного наследия регионального значения архитектурный ансамбль признали в 2001 году. Под охраной находятся не только все его корпуса с интерьерами, но и сад во дворе, историческая ограда.
Комитет по госзаказу объявил тендер на капитальный ремонт школы и благоустройство вокруг 30 сентября. 16 октября начала работу комиссия, которая выберет подрядчика.
В рамках капремонта обновят инженерные системы, гидроизоляцию, освещение, вентиляцию, восстановят фасад и исторические интерьеры, проведут огнезащитную обработку деревянных конструкций.
1,79 млрд рублей — начальная (максимальная) цена контракта, исполнитель может несколько снизить расчетную стоимость работ. Заказчиком выступает школа №321.
Согласно опубликованным документам, подрядчик должен будет начать капитальный ремонт в течение трех дней после получения разрешения от комитета по охране памятников (КГИОП). Аванс не предусмотрен, оплачивать ремонт будут поэтапно, после исполнения той или иной части работ. Контролировать исполнителя будет служба заказчика администрации Центрального района и представители авторского надзора (проектировщики). Подрядчик должен будет предоставить гарантию на пять лет и устранять обнаруженные дефекты за свой счет в течение месяца.
Завершить капитальный ремонт и благоустройство планируют не позднее июня 2026 года.
Ранее «Фонтанка» рассказывала о капитальном ремонте исторических бань Егоровых на Малом Сампсониевском проспекте: здание планируют обустроить под школу на 175 мест.
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