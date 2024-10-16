Историческое здание школы на Социалистической отремонтируют за 1,8 млрд рублей

Школа №321 находится на Социалистической, 7 в здании Благородного пансиона с церковью Преображения Господня, которое было построено в 1820-х годах. Впоследствии его несколько раз перестраивали, в том числе по проекту архитектора Николая Бенуа. В начале XX века к пансиону пристроили бассейн и гимнастический зал. Объектом культурного наследия регионального значения архитектурный ансамбль признали в 2001 году. Под охраной находятся не только все его корпуса с интерьерами, но и сад во дворе, историческая ограда.

Комитет по госзаказу объявил тендер на капитальный ремонт школы и благоустройство вокруг 30 сентября. 16 октября начала работу комиссия, которая выберет подрядчика.

Согласно опубликованным документам, подрядчик должен будет начать капитальный ремонт в течение трех дней после получения разрешения от комитета по охране памятников (КГИОП). Аванс не предусмотрен, оплачивать ремонт будут поэтапно, после исполнения той или иной части работ. Контролировать исполнителя будет служба заказчика администрации Центрального района и представители авторского надзора (проектировщики). Подрядчик должен будет предоставить гарантию на пять лет и устранять обнаруженные дефекты за свой счет в течение месяца.