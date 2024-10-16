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Власть «Иных комментариев здесь быть не может»: в Кремле ответили на вопрос о словах о кровной мести Кадырова

«Иных комментариев здесь быть не может»: в Кремле ответили на вопрос о словах о кровной мести Кадырова

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12 комментариев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 16 октября ответил на вопрос журналиста о словах главы Чечни Рамзана Кадырова о кровной мести, которую он официально обещал объявить двум депутатам Госдумы РФ и сенатору от Дагестана. Песков сказал, что если какой-либо человек получает угрозы, то он должен обратиться в полицию.

«Мы не комментируем эту ситуацию. Если есть какие-то угрозы, то любой гражданин обращается в правоохранительные органы, которые в соответствии с законом принимают <…> меры. Иных комментариев здесь быть не может», — сказал Песков.

Рамзан Кадыров 10 октября во время совещания с силовиками сказал, что объявит кровную месть депутатам Госдумы Бекхану Барахоеву и Ризвану Курбанову, а также сенатору РФ от Дагестана Сулейману Керимову, так как они якобы интересовались тем, кто может выполнить заказ на убийство Кадырова и сколько это может стоить. Глава Чечни уточнил, что кровная месть будет объявлена в случае, если вышеперечисленные политики не докажут обратного.

На следующий день, 11 октября, Ризван Курбанов заявил, что не участвовал ни в чем, что может быть связано с подготовкой покушения на Кадырова. Курбанов сказал, что его «пытаются оговорить». Также по поводу этой ситуации высказался Бекхан Барахоев. Депутат подчеркнул, что не имеет отношения к тому, о чем говорил глава Чечни. «Аллах свидетель моим словам, я ничего об этом не знаю», — сказал Барахоев.

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Комментарии
12
-4*
1 час
Всё просто : нужно перестать засылать деньги в зоопарк!
ДЕД
1 час
УК РФ Статья 280. Где Бастрыкин?
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