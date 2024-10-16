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Финансы «Это инфраструктурный стандарт». Набиуллина о том, какой будет единый для всех банков QR-код

«Это инфраструктурный стандарт». Набиуллина о том, какой будет единый для всех банков QR-код

1 829
6 комментариев

Универсальный платежный QR-код, который хотят ввести в России, не будет конкурировать с рыночными продуктами, а станет инфраструктурным стандартом. Об этом сообщила председатель центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на форуме «Финополис», пишет 16 октября РБК.

По словам Набиуллиной, цель ЦБ — не подменить конкуренцию и частных игроков, а создать равные условия для всех. «Универсальный QR нельзя представлять как битву регулятора и консорциума банков за контроль над рынком. Мы считаем, что универсальный QR — это как раз не продукт, он не конкурирует с рыночными продуктами, а это инфраструктурный стандарт», — сказала глава регулятора. 

Набиуллина также сравнила единый стандарт QR-код с розеткой. «Можно разные делать стандарты. Тогда у нас будет один стандарт общенациональный, а второй стандарт нескольких банков. Но, наверное, это уже не совсем стандарт», — сказала председатель ЦБ РФ. 

Ранее идею о создании универсального кода раскритиковал глава «Сбербанка» Герман Греф. Он назвал решение ЦБ негативным. Однако на форуме «Финополис» Греф подчеркнул, что «мы за универсальный [код], мы против монопольного».

Об универсальном QR-коде также высказался глава ВТБ Андрей Костин. Он подчеркнул, что ЦБ не конкурент банкам и регулятор «администрирует опорную инфраструктуру на принципах равнодоступности и равноудаленности». 

Напомним, что Банк России анонсировал введение унифицированного QR-кода для оплаты покупок в ноябре 2023 года. Тогда первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова рассказала, что у россиян должна быть возможность заранее в мобильном приложении банка выбрать счет, с которого будут списываться деньги при оплате по единому QR-коду. Решение о введении кода было озвучено на прошлогоднем форуме «Финополис».

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Комментарии
6
DEMOMON
1 час
Осталось только выяснить, для чего эта дичь на самом деле нужна. Я и сейчас могу выбрать карту, с которой списывать.
282799367
46 минут
И кто же будет бенефициаром этого "единого QR-кода"? Неужели появится конкурент у "Честного знака"?
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