«Это инфраструктурный стандарт». Набиуллина о том, какой будет единый для всех банков QR-код

Универсальный платежный QR-код, который хотят ввести в России, не будет конкурировать с рыночными продуктами, а станет инфраструктурным стандартом. Об этом сообщила председатель центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на форуме «Финополис», пишет 16 октября РБК.

По словам Набиуллиной, цель ЦБ — не подменить конкуренцию и частных игроков, а создать равные условия для всех. «Универсальный QR нельзя представлять как битву регулятора и консорциума банков за контроль над рынком. Мы считаем, что универсальный QR — это как раз не продукт, он не конкурирует с рыночными продуктами, а это инфраструктурный стандарт», — сказала глава регулятора.

Набиуллина также сравнила единый стандарт QR-код с розеткой. «Можно разные делать стандарты. Тогда у нас будет один стандарт общенациональный, а второй стандарт нескольких банков. Но, наверное, это уже не совсем стандарт», — сказала председатель ЦБ РФ.

Ранее идею о создании универсального кода раскритиковал глава «Сбербанка» Герман Греф. Он назвал решение ЦБ негативным. Однако на форуме «Финополис» Греф подчеркнул, что «мы за универсальный [код], мы против монопольного».

Об универсальном QR-коде также высказался глава ВТБ Андрей Костин. Он подчеркнул, что ЦБ не конкурент банкам и регулятор «администрирует опорную инфраструктуру на принципах равнодоступности и равноудаленности».

Напомним, что Банк России анонсировал введение унифицированного QR-кода для оплаты покупок в ноябре 2023 года. Тогда первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова рассказала, что у россиян должна быть возможность заранее в мобильном приложении банка выбрать счет, с которого будут списываться деньги при оплате по единому QR-коду. Решение о введении кода было озвучено на прошлогоднем форуме «Финополис».