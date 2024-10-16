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Происшествия Сжёг «Ладу», чтобы не эвакуировали. Полиция нашла пиромана с Пулковского шоссе

Сжёг «Ладу», чтобы не эвакуировали. Полиция нашла пиромана с Пулковского шоссе

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4 комментария

Оперативники уголовного розыска догнали 28-летнего водителя, сбежавшего от ДПС в Московском районе Петербурга после поджога автомобиля, который собирались отправить на спецстоянку. Машина оказалась угнанной.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 16 октября, причастного к поджогу задержали накануне на улице Ленсовета. По данным «Фонтанки», умышленное уничтожение имущества вменяют 28-летнему жителю Красносельского района родом из Ставрополья. В марте он уже привлекал внимание полиции по делу о краже.

Мужчину определили в изолятор временного содержания.

Искали его с 11 октября, когда сотрудники Госавтоинспекции остановили «Ладу» на Пулковском шоссе. 28-летний водитель не смог показать ни права, ни свидетельство о регистрации машины. Мужчина и двое его пассажиров предстоящую эвакуацию автомобиля восприняли как будто стоически, но попросили перед этим забрать вещи.

«Молодой человек и его пассажиры подошли к легковушке, облили горючей жидкостью, подожгли её и попытались скрыться», — рассказали в ведомстве.

Двое преуспели, 24-летнего пассажира — жителя Ставропольского края — задержали на месте. Поиски последнего беглеца продолжаются.

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Комментарии
4
Слава России!
1 час
понаехавшая шерсть
mrA
1 час
мой прапрадед так же поступил, когда пришли его дом, конюшни и лошадей национализировать - всё поджёг и в кабинете повесился. чтобы ничего государству не досталось
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