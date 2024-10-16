Сжёг «Ладу», чтобы не эвакуировали. Полиция нашла пиромана с Пулковского шоссе

Оперативники уголовного розыска догнали 28-летнего водителя, сбежавшего от ДПС в Московском районе Петербурга после поджога автомобиля, который собирались отправить на спецстоянку. Машина оказалась угнанной.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 16 октября, причастного к поджогу задержали накануне на улице Ленсовета. По данным «Фонтанки», умышленное уничтожение имущества вменяют 28-летнему жителю Красносельского района родом из Ставрополья. В марте он уже привлекал внимание полиции по делу о краже.

Искали его с 11 октября, когда сотрудники Госавтоинспекции остановили «Ладу» на Пулковском шоссе. 28-летний водитель не смог показать ни права, ни свидетельство о регистрации машины. Мужчина и двое его пассажиров предстоящую эвакуацию автомобиля восприняли как будто стоически, но попросили перед этим забрать вещи.