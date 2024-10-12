Угонщики сожгли «Ладу» на Пулковском шоссе на глазах у полиции

Инцидент произошел около четырех утра в пятницу, когда сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль марки «ВАЗ», за рулем которого находился 29-летний петербуржец. Проверка показала, что документов на право управления автомобилем водитель не имеет, свидетельство о регистрации транспортного средства также отсутствовало.

В автомобиле были двое пассажиров. На водителя составили несколько административных протоколов, а машину должны были эвакуировать на спецстоянку. В этот момент водитель и его друзья заверили полицию, что им надо «забрать вещи из автомобиля», а на деле подожгли его и попытались скрыться. 24-летний пассажир, житель Ставропольского края, был задержан и доставлен в отдел полиции — на него составили протокол о мелком хулиганстве.