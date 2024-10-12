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Происшествия Угонщики сожгли «Ладу» на Пулковском шоссе на глазах у полиции

Угонщики сожгли «Ладу» на Пулковском шоссе на глазах у полиции

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3 комментария

На Пулковском шоссе выгорела угнанная машина, которую остановили за нарушение правил дорожного движения. Ее подожгли, когда легковушку собиралась эвакуировать, сообщает 12 октября пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел около четырех утра в пятницу, когда сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль марки «ВАЗ», за рулем которого находился 29-летний петербуржец. Проверка показала, что документов на право управления автомобилем водитель не имеет, свидетельство о регистрации транспортного средства также отсутствовало.

В автомобиле были двое пассажиров. На водителя составили несколько административных протоколов, а машину должны были эвакуировать на спецстоянку. В этот момент водитель и его друзья заверили полицию, что им надо «забрать вещи из автомобиля», а на деле подожгли его и попытались скрыться. 24-летний пассажир, житель Ставропольского края, был задержан и доставлен в отдел полиции — на него составили протокол о мелком хулиганстве.

В итоге «Лада» выгорела полностью. Как оказалось, машина была похищена. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, разыскиваются двое.

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Комментарии
3
Слава России!
39 минут
шерстью воняет
aprahka
32 минуты
Наверное сожгли запрещённые вещества.
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