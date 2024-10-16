На Петроградской стороне вологжанин подстрелил соперника и дождался полицию

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 16 октября, вмешательство полиции потребовалось на Кронверкском проспекте, 67/13, накануне во втором часу ночи. Там скандалили и стреляли.

Прибывший на место наряд патрульно-постовой службы нашёл 26-летнего жителя Владимирской области с ранением бедра и его предполагаемого обидчика — 23-летнего вологжанина. По предварительным данным ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), оба были нетрезвы.

Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Второго участника ссоры увезли в отдел с травматическим пистолетом. Он получил протокол о появлении пьяным в общественном месте и уголовное дело. Его возбудили по статье об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью с применением оружия.