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Происшествия На Петроградской стороне вологжанин подстрелил соперника и дождался полицию

На Петроградской стороне вологжанин подстрелил соперника и дождался полицию

2 749
6 комментариев

Двое сошлись в неравной борьбе в Петроградском районе Петербурга. В роли рефери выступила полиция.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 16 октября, вмешательство полиции потребовалось на Кронверкском проспекте, 67/13, накануне во втором часу ночи. Там скандалили и стреляли.

Прибывший на место наряд патрульно-постовой службы нашёл 26-летнего жителя Владимирской области с ранением бедра и его предполагаемого обидчика — 23-летнего вологжанина. По предварительным данным ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), оба были нетрезвы.

Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Второго участника ссоры увезли в отдел с травматическим пистолетом. Он получил протокол о появлении пьяным в общественном месте и уголовное дело. Его возбудили по статье об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью с применением оружия.

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Комментарии
6
Слава России!
2 часа
превратили город в калхозоаул
280857236
2 часа
Город всё больше напоминает какой-то хаб, канализирующий региональные "элиты".
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