Квоту на временное проживание в России сократили почти в два раза

Количество разрешений на временное проживание (РВП) для иностранцев в России составило 5,5 тысячи на 2025 год, что почти в два раза меньше по сравнению с текущим годом. Об этом в среду, 16 октября, сообщает ТАСС .

Квоту на временное проживание мигрантов на 2025 год утвердило правительство РФ. Всего иностранцам и лицам без гражданства будут доступны 5,5 тысячи разрешений. При этом еще в 2024 году квота составляла 10 595 РВП.

Все разрешения будут распределены по регионам России в зависимости от их запросов. Больше всего РВП мигранты получат в Москве и Московской области — 1000 и 350. Квоту для Петербурга урезали с 300 до 200 РВП. Татарстан и Башкирия, которые два года назад имели по 500 разрешений, в этом году получат всего лишь 100.