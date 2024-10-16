Квоту на временное проживание в России сократили почти в два раза

Количество разрешений на временное проживание (РВП) для иностранцев в России составило 5,5 тысячи на 2025 год, что почти в два раза меньше по сравнению с текущим годом. Об этом в среду, 16 октября, сообщает ТАСС.
Квоту на временное проживание мигрантов на 2025 год утвердило правительство РФ. Всего иностранцам и лицам без гражданства будут доступны 5,5 тысячи разрешений. При этом еще в 2024 году квота составляла 10 595 РВП.
Все разрешения будут распределены по регионам России в зависимости от их запросов. Больше всего РВП мигранты получат в Москве и Московской области — 1000 и 350. Квоту для Петербурга урезали с 300 до 200 РВП. Татарстан и Башкирия, которые два года назад имели по 500 разрешений, в этом году получат всего лишь 100.
Квота на временное проживание формируется на основе предложений от регионов, которые составляются с учетом анализа миграционной ситуации и экономики каждого субъекта России. Кроме того, правительство оставляет резерв квоты, который также распределяется по регионам: в 2025 году он составит 1650 разрешений, в то время как в 2024 году назначили 3178.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. Согласно указу, у иностранных граждан появляется право на упрощенное получение разрешения на временное проживание (РВП) в России. Отмечается, что разрешение на временное проживание смогут выдавать только тем иностранным гражданам, у которых нет оснований для отказа, предусмотренных статьей 7 Федерального закона от 25 июля 2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». К таким основаниям относятся: желание насильственно изменить конституционный строй России, создание угрозы безопасности россиян, финансирование или планирование террористических актов, а также наличие непогашенной судимости за тяжкие преступления.
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