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    Путин упростил дорогу к жизни в России для тех, кто устал от западных ценностей

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    Президент РФ Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

    Согласно указу, у иностранных граждан появляется право на упрощенное получение разрешения на временное проживание (РВП) в России. Так, иностранцы смогут обращаться с заявлением о выдаче РВП без учета утвержденной квоты и без подачи документа, подтверждающего владение русским языком, знание истории России и основ законодательства РФ.

    Подчеркивается, что такую возможность получают только те иностранные граждане, которые разделяют традиционные российские ценности. Они могут переехать в Россию из-за несогласия с политикой их стран, «навязывающей деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям». Перечень этих государств утверждается правительством РФ по представлению МИД РФ.

    Отмечается, что разрешение на временное проживание смогут выдавать только тем иностранным гражданам, у которых нет оснований для отказа, предусмотренных статьей 7 Федерального закона от 25 июля 2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». К таким основаниям относятся: желание насильственно изменить конституционный строй России, создание угрозы безопасности россиян, финансирование или планирование террористических актов, а также наличие непогашенной судимости за тяжкие преступления.

    Согласно опубликованному документу, в течение месяца будут выполнены мероприятия по реализации подписанного указа.

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